Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал Владимиру Путину о ситуации на границе с Афганистаном. Подробностями переговоров поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, президент Таджикистана информировал Путина о том, как там обстоят дела, там бывают инциденты, там и контрабандисты продолжают работать и так далее», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что, несмотря на сохраняющиеся проблемы, в приграничном регионе наблюдается определённая стабильность и предсказуемость.

Отдельное внимание он уделил незаконной перевозке наркотиков. По словам пресс-секретаря президента, контрабандисты действовали на этом направлении и прежде, поэтому для борьбы с ними особенно важно взаимодействие пограничных и специальных служб.