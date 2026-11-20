Президент России Владимир Путин пригласил сотрудников Министерства обороны РФ на встречу с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном в Душанбе. Представители военного ведомства прибыли из Москвы, чтобы принять участие в обсуждении вопросов безопасности и сотрудничества двух стран в оборонной сфере.

«Я попросил некоторых коллег из Москвы подъехать, они сейчас подойдут», — заявил Путин во время переговоров с Рахмоном.

Российский лидер уточнил, что речь идёт о представителях Минобороны России, прибывших в столицу Таджикистана специально для встречи.

«Чтобы мы могли поговорить по вопросам сотрудничества в военной сфере», — пояснил президент РФ.

Владимир Путин прибыл в Душанбе 20 ноября с рабочим визитом после поездки в Китай. В аэропорту его лично встретил Эмомали Рахмон. В ходе переговоров стороны планируют обсудить развитие российско-таджикистанского стратегического партнёрства, а также вопросы региональной безопасности.

Одной из тем встречи станет дальнейшее функционирование 201-й российской военной базы, расположенной на территории Таджикистана. Ещё накануне Путин подчеркнул важную роль этого военного объекта в обеспечении стабильности в Центральной Азии.

Кроме того, президент России намерен проинформировать Рахмона о результатах недавней поездки российской правительственной делегации в Афганистан и обсудить перспективы сотрудничества на этом направлении.

Life.ru сообщал, что Путин заранее анонсировал обсуждение дальнейшей работы 201-й российской военной базы в Таджикистане. Президент назвал её важным гарантом региональной безопасности и подчеркнул необходимость продолжения диалога с Душанбе.