Центральные улицы Душанбе украсили российскими триколорами в честь визита Владимира Путина. Государственные флаги двух стран появились в столице Таджикистана, передаёт Telegram-канал Sputnik Таджикистан.

Душанбе украсили российскими триколорами к приезду Путина. Видео © Telegram / Sputnik Таджикистан

Российский президент прибыл в Душанбе 20 ноября. В ходе рабочей поездки он проведёт переговоры со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Одной из тем встречи станет ситуация в Афганистане и перспективы сотрудничества на этом направлении. Накануне Путин рассказал, что намерен ознакомить Рахмона с результатами поездки российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком в Афганистан.