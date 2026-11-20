Путин прибыл в Душанбе после визита в Китай
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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Душанбе. Российский лидер прилетел в столицу Таджикистана после завершения двухдневной поездки в Китай.
Самолёт Ил-96 российского президента приземлился в международном аэропорту Душанбе.
Приглашение посетить Таджикистан Путину направил президент республики Эмомали Рахмон. Главы государств намерены продолжить обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин совершит своеобразное «путешествие во времени» после завершения визита в Китай. Из Шэньчжэня он направился в Душанбе, где часы отстают от китайских на три часа. Необычный эффект связан с разницей часовых поясов. Китай живёт по времени UTC+8, а Таджикистан — UTC+5. Поэтому российскому лидеру предстояло перевести часы сразу на три часа назад.
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