Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом после переговоров в китайском Шэньчжэне. После короткого общения с Рахмоном кортеж российского президента покинул аэропорт.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин совершит своеобразное «путешествие во времени» после завершения визита в Китай. Из Шэньчжэня он направился в Душанбе, где часы отстают от китайских на три часа. Необычный эффект связан с разницей часовых поясов. Китай живёт по времени UTC+8, а Таджикистан — UTC+5. Поэтому российскому лидеру предстояло перевести часы сразу на три часа назад.