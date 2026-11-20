Объятия и тёплая беседа: Как Рахмон встретил Путина в Душанбе
Рахмон встретил Путина у трапа самолёта в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил российского лидера Владимира Путина у трапа самолёта в международном аэропорту Душанбе. Главы государств пожали руки, обнялись и коротко побеседовали.
Рахмон встретил Путина у трапа самолёта в Душанбе. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом после переговоров в китайском Шэньчжэне. После короткого общения с Рахмоном кортеж российского президента покинул аэропорт.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин совершит своеобразное «путешествие во времени» после завершения визита в Китай. Из Шэньчжэня он направился в Душанбе, где часы отстают от китайских на три часа. Необычный эффект связан с разницей часовых поясов. Китай живёт по времени UTC+8, а Таджикистан — UTC+5. Поэтому российскому лидеру предстояло перевести часы сразу на три часа назад.
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Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»