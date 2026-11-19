Президент России Владимир Путин намерен обсудить с Эмомали Рахмоном дальнейшую работу 201-й российской военной базы в Таджикистане. Об этом он рассказал журналистам после саммита в Китае.

«У нас там [в Таджикистане] 201-я военная база, которая является, на мой взгляд, очень хорошим реальным гарантом безопасности в регионе. И нужно поговорить на эту тему, то есть о вопросах безопасности, их надо обсудить. В том числе продолжение функционирования этой базы», — заявил российский лидер.

Тему военного присутствия Путин затронул, отвечая на вопрос о предстоящей поездке в Душанбе. Президент подчеркнул, что российская база играет важную роль в обеспечении региональной безопасности.

По словам главы государства, именно поэтому вопросы её дальнейшего функционирования необходимо обсудить с таджикистанским руководством.

Рабочий визит Путина в Таджикистан запланирован на 19–20 ноября. Президент отправится в Душанбе после переговоров в китайском Шэньчжэне, где состоялся трёхсторонний саммит руководителей России, США и КНР.