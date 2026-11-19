Президент России Владимир Путин не исключил своего участия в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в декабре в американском Майами. Российский лидер поблагодарил Вашингтон за приглашение, однако подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. Об этом он заявил журналистам после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

«Я благодарен за приглашение. Я должен в первую очередь исходить из того, что в стране происходит. Слишком часто выезжать за границу мне не совсем комфортно», — пояснил президент.

Путин отметил, что при принятии решения намерен учитывать прежде всего внутригосударственные дела и свой рабочий график. Вместе с тем глава государства затронул перспективы восстановления отношений России с европейскими странами.

По словам российского лидера, американская сторона предлагает Москве наладить диалог с Европой. При этом Путин подчеркнул, что Россия не была инициатором ухудшения этих отношений.

«Нам американцы предлагают наладить отношения с Европой. Но мы не портили. Все понимают, что мы не стремимся к уничтожению Европы», — заявил президент.

Российский лидер считает, что сначала необходимо восстановить полноценный диалог с европейскими государствами, после чего можно будет обсуждать контакты на международных площадках. При этом он не исключил, что будущие встречи могут сопровождаться сложными политическими переговорами.

«Я подумаю, посмотрю. Решение пока не принято», — заключил Путин.

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. Принимающей стороной выступят Соединённые Штаты. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон направил российскому президенту официальное приглашение.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин примет решение об участии в саммите G20 после переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Китае. Помощник президента Юрий Ушаков пояснял, что Москва намерена оценить результаты встреч и взвесить все аргументы за и против поездки в США.