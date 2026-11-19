Президент России Владимир Путин положительно отозвался об идее «Новой Ялты» и предложил использовать исторический опыт для борьбы с идеологическими корнями нацизма, включая ксенофобию и русофобию. Об этом российский лидер заявил журналистам после трёхсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне.

Отвечая на вопрос о возможном сравнении состоявшегося саммита с Ялтинской конференцией 1945 года, Путин поинтересовался, почему такая историческая параллель должна восприниматься негативно.

«Знаете, а что плохого было в Ялте? Ну что было плохого? Во-первых, в Ялте зафиксировали победу над нацизмом», — заявил президент.

По словам российского лидера, сегодня было бы правильно говорить не только о победе над нацизмом как историческом событии, но и об устранении идеологических причин, способствовавших его возникновению и распространению.

Путин отдельно выделил ксенофобию, русофобию и другие формы нетерпимости. Он также призвал обратить внимание на наследие коллаборационизма времён Второй мировой войны.

«Чтобы мы говорили об искоренении всего того, что связано было с коллаборационизмом во время Второй мировой войны и сотрудничеством с Гитлером и с его режимом. Чего здесь плохого?» — подчеркнул глава государства.

Ялтинская конференция проходила 4–11 февраля 1945 года с участием руководителей СССР, США и Великобритании — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Союзники обсуждали разгром нацистской Германии и основы послевоенного мирового устройства.

Нынешнюю встречу лидеров России, Китая и США международные обозреватели также сравнивали с Ялтинской конференцией, рассматривая возможность изменения существующей системы международных отношений.

Ранее Life.ru рассказывал, почему британская Financial Times увидела в саммите Путина, Трампа и Си Цзиньпина предпосылки для «Новой Ялты». Издание выразило опасения, что три державы могут начать обсуждение новой архитектуры международной безопасности.