Путин назвал внимание ОДКБ к Афганистану вопросом безопасности границ
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Обстановка в Афганистане находилась под пристальным вниманием ОДКБ в рамках работы по укреплению внешних границ объединения. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на заседании Совета коллективной безопасности организации в расширенном составе.
«В контексте укрепления безопасности по периметру внешних границ нашей организации под пристальным вниманием находилась и ситуация в Афганистане», — сказал российский лидер.
Накануне афганскую тему затронул генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве. Одной из ключевых задач он назвал выполнение межгосударственной программы укрепления таджикско-афганской границы. По его словам, все союзники уже приступили к работе по её реализации. А сегодня Путин провёл с ним встречу в Кремле.
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