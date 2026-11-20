Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. Переговоры проходят в резиденции главы республики.

Одной из главных тем беседы станет ситуация вокруг Афганистана. Путин намерен рассказать Рахмону об итогах недавней поездки российской правительственной делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества на афганском направлении.

Отдельное внимание президенты уделят работе 201-й российской военной базы в Таджикистане. Ранее Путин назвал её серьёзным гарантом безопасности Центральной Азии и подчеркнул важность дальнейшего функционирования военного объекта.

В повестку встречи также вошли развитие двусторонних отношений, увеличение объёмов экономического сотрудничества и перспективные совместные проекты Москвы и Душанбе.

Нынешние переговоры лидеры согласовали неделю назад. По словам Путина, во время предыдущей встречи из-за насыщенного графика им не удалось подробно обсудить все важные вопросы, поэтому стороны договорились продолжить разговор в таджикской столице.

Владимир Путин прибыл в Душанбе ранним утром 20 ноября после визита в китайский Шэньчжэнь. Там он участвовал в саммите АТЭС и провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Life.ru рассказывал, как Эмомали Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолёта. Лидеры обменялись рукопожатиями, обнялись и коротко пообщались перед отъездом из аэропорта.