Путин и Рахмон начали переговоры в президентской резиденции в Душанбе
Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента Таджикистана
Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. Переговоры проходят в резиденции главы республики.
Одной из главных тем беседы станет ситуация вокруг Афганистана. Путин намерен рассказать Рахмону об итогах недавней поездки российской правительственной делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества на афганском направлении.
Отдельное внимание президенты уделят работе 201-й российской военной базы в Таджикистане. Ранее Путин назвал её серьёзным гарантом безопасности Центральной Азии и подчеркнул важность дальнейшего функционирования военного объекта.
В повестку встречи также вошли развитие двусторонних отношений, увеличение объёмов экономического сотрудничества и перспективные совместные проекты Москвы и Душанбе.
Нынешние переговоры лидеры согласовали неделю назад. По словам Путина, во время предыдущей встречи из-за насыщенного графика им не удалось подробно обсудить все важные вопросы, поэтому стороны договорились продолжить разговор в таджикской столице.
Владимир Путин прибыл в Душанбе ранним утром 20 ноября после визита в китайский Шэньчжэнь. Там он участвовал в саммите АТЭС и провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее Life.ru рассказывал, как Эмомали Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолёта. Лидеры обменялись рукопожатиями, обнялись и коротко пообщались перед отъездом из аэропорта.
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