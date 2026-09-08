В колбасе «Дымов» нашли почти 20-кратное превышение канцерогена

В варёно-копчёной колбасе «Балыковая» бренда «Дымов» обнаружили повышенное содержание бензапирена. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, лабораторные исследования показали концентрацию 19,4 мкг/кг при допустимом уровне не более 1 мкг/кг.

Образец отобрали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в магазине «Красное&Белое» в Хакасии. Таким образом, заявленное превышение составило более чем 19 раз.

Бензапирен относится к канцерогенным веществам и может образовываться в том числе при копчении продуктов. Длительное воздействие повышенных концентраций подобных соединений связывают с риском негативных последствий для здоровья. Как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, исследованный образец признали не соответствующим требованиям безопасности, после чего производителю объявили предостережение.

«Балыковую» выпускает ООО «Дымовское колбасное производство». Продукция бренда представлена в крупных российских торговых сетях. При этом результаты исследования конкретного образца сами по себе не позволяют распространять вывод о превышении на всю продукцию марки или другие партии колбасы.

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