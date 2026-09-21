В Коми мужчину отправили под домашний арест после поджога у избиркома

Печорский городской суд отправил под домашний арест жителя деревни Медвежской Эдуарда Логинова. Его подозревают в попытке поджога здания, где находился избирательный участок № 198.

Пришёл с огнём к избирательному участку: Житель Коми оказался под домашним арестом. Видео © VK/ Печорский городской суд Республики Коми

По версии следствия, вечером 19 сентября мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он облил горючей жидкостью крыльцо запасного входа местного Дома культуры и поджёг его.

Возгорание заметили сотрудники полиции, дежурившие в здании, и быстро потушили. Позднее они же задержали подозреваемого. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательная документация осталась цела, а работа участка продолжилась в штатном режиме.

Главa избиркома Коми Дмитрий Митюшев позднее заявил, что, по предварительным данным, мотив произошедшего был бытовым и не связан с политикой.

Логинову вменяют покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Домашний арест избран на время расследования, постановление суда пока не вступило в законную силу.

20 сентября Life.ru сообщал о самом поджоге на избирательном участке в Коми. Тогда глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что огонь быстро ликвидировали, а происшествие не повлияло на ход голосования.