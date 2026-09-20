Политика ни при чём: В Коми назвали возможную причину поджога на избирательном участке

Попытка поджога на избирательном участке №198 в деревне Медвежской Республики Коми могла быть связана с бытовыми мотивами. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев.

«Сам поджог вообще никак не связан с политической жизнью. Пока, по предварительным данным, по бытовым мотивам совершено это деяние», — рассказал он.

Участок расположен в местном Доме культуры. В Медвежской зарегистрированы всего 84 избирателя. По словам Митюшева, предполагаемый поджигатель — местный житель, которого полиция задержала той же ночью.

Огонь возник у входной группы запасного выхода, однако находившиеся на месте сотрудники МВД и МЧС оперативно ликвидировали очаг. Пострадавших нет, избирательная документация сохранилась, комиссия продолжила работу в штатном режиме.

Глава избиркома также сообщил о случаях запрещённой агитации в социальных сетях. По его словам, некоторые пользователи демонстрировали заполненные бюллетени и призывали прийти на выборы. Эти материалы комиссия рассматривает с точки зрения возможного административного нарушения.

В Коми проходят выборы депутатов Государственной думы, а также довыборы в городские и сельские советы на 47 вакантных мест.

Ранее Life.ru рассказывал о самом поджоге на избирательном участке в Коми. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что возгорание удалось быстро потушить и голосование продолжилось.