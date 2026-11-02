Сильный удар превратил машину в груду искорёженного металла: после столкновения с деревом Toyota Hiace практически сложилась пополам. Страшная авария произошла в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Пассажирка автомобиля погибла на месте, а водителю потребовалась помощь медиков.

В Комсомольске-на-Амуре машину смяло о дерево, погибла пассажирка. Видео © MAX / Госавтоинспекция Хабаровского края

По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровского края, автомобилист не справился с управлением на обледеневшей дороге. Машину занесло, после чего она съехала в кювет и на полном ходу врезалась в дерево.

Удар оказался настолько сильным, что кузов машины получил критические повреждения. Находившаяся в салоне 69-летняя пассажирка скончалась до прибытия медиков. Водителя с полученными травмами доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в подмосковной Балашихе на трассе М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Вечером 31 октября 42-летний водитель Chery не справился с управлением и врезался в припаркованный Mercedes, в результате чего 36-летний пассажир легковушки погиб на месте. Самого автомобилиста с травмами госпитализировали, обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.