В Ульяновске шестилетняя девочка лишилась ноги после того, как её сбила пьяная водительница такси. Теперь исход уголовного дела взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал проверить работу компании-перевозчика и доложить о решении суда. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Трагедия произошла летом 2026 года на улице Федерации. Женщина за рулём такси выехала в пешеходную зону и сбила ребёнка. Девочка получила тяжелейшие травмы, врачам пришлось ампутировать ей правую ногу. Пострадавшая перенесла несколько операций, впереди её ждут протезирование и длительная реабилитация.

Отдельные вопросы возникли к техническому состоянию автомобиля. По информации, прозвучавшей на федеральном телеканале, такси выехало на дорогу с неисправными тормозами. При этом руководство перевозчика не обеспечило должный контроль за состоянием машин. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Антону Дунину проверить эти обстоятельства.

Уголовное дело в отношении водительницы уже передано в суд. На скамье подсудимых оказалась 40-летняя Ольга А., которой вменяют нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее тяжкий вред здоровью. По соответствующей статье ей грозит до семи лет лишения свободы.

Родители девочки опасаются, что наказание окажется слишком мягким. Отец пострадавшей ранее рассказывал журналистам, что семья не получила от обвиняемой обещанную компенсацию. По его словам, 500 тысяч рублей поступили от страховой компании по ОСАГО, а не от самой подсудимой, как заявлял её защитник в суде.

Между тем подобные аварии с участием нетрезвых водителей продолжают происходить в разных регионах страны. Так, 12 октября в Махачкале водитель «Лады Гранты», предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил сразу троих детей. Пострадавшим было семь, десять и одиннадцать лет. Всех доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.