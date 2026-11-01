На трассе Норильск — Талнах в Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции обнаружили 11–12-летнего мальчика, который шёл по обочине в сумерках во время снегопада. Школьника доставили к родным. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Красноярском крае полицейские нашли мальчика на трассе и доставили к родным. Видео © Telegram / Ирина Волк

Ребёнок двигался по краю дороги в направлении автомобильного потока. В это время в северной части Красноярского края стояла зимняя погода: сильный ветер, снегопад и плохая видимость существенно повышали риск ДТП. Заметив несовершеннолетнего, инспекторы развернули патрульную машину и подъехали к нему. После выяснения, куда направляется мальчик, полицейские отвезли его к близким.

Затем сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу со школьником и его родными, напомнив об опасности передвижения вдоль проезжей части в условиях ограниченной видимости.