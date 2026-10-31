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Регион
Опубликовано 31 октября, 01:08

Школьница едва не утонула из-за слива в джакузи в отеле Подмосковья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

В подмосковном парк-отеле «Бридж-Кантри» девятилетняя девочка едва не утонула в джакузи. Её волосы затянуло в слив, из-за чего школьница около двух минут не могла выбраться из-под воды. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

Родители самостоятельно вытащили ребёнка из джакузи и оказали ей помощь. После этого девочку доставили в больницу. Сначала врачи оценивали её состояние как средней тяжести.

По словам родителей, джакузи находилось на улице и в тот момент было свободно от других посетителей. Глубина бассейна составляла всего 70 сантиметров, а сама девочка хорошо плавала. Она нырнула под воду, но примерно две минуты не всплывала. Тогда родители бросились её спасать.

Сейчас с ребёнком всё хорошо, однако произошедшее стало для неё сильным стрессом. Семья приехала в отель накануне и планировала покинуть его в день инцидента. Претензий к администрации у родителей нет.

Парк-отель «Бридж-Кантри» позиционирует себя как семейный загородный курорт в Одинцове. На его территории работают спа-комплекс с бассейнами и банями, ресторан и детский клуб.

В Хабаровском крае двое детей погибли, провалившись под лёд вместе с матерью
В Хабаровском крае двое детей погибли, провалившись под лёд вместе с матерью

Ранее Life.ru рассказывал, как девятилетний мальчик утонул во время занятия лечебной физкультурой в Адыгее. Занятие проводил мужчина, который представлялся реабилитологом, однако у него не оказалось медицинского образования и необходимых документов.

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Лия Мурадьян
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