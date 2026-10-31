Школьница едва не утонула из-за слива в джакузи в отеле Подмосковья

В подмосковном парк-отеле «Бридж-Кантри» девятилетняя девочка едва не утонула в джакузи. Её волосы затянуло в слив, из-за чего школьница около двух минут не могла выбраться из-под воды. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

Родители самостоятельно вытащили ребёнка из джакузи и оказали ей помощь. После этого девочку доставили в больницу. Сначала врачи оценивали её состояние как средней тяжести.

По словам родителей, джакузи находилось на улице и в тот момент было свободно от других посетителей. Глубина бассейна составляла всего 70 сантиметров, а сама девочка хорошо плавала. Она нырнула под воду, но примерно две минуты не всплывала. Тогда родители бросились её спасать.

Сейчас с ребёнком всё хорошо, однако произошедшее стало для неё сильным стрессом. Семья приехала в отель накануне и планировала покинуть его в день инцидента. Претензий к администрации у родителей нет.

Парк-отель «Бридж-Кантри» позиционирует себя как семейный загородный курорт в Одинцове. На его территории работают спа-комплекс с бассейнами и банями, ресторан и детский клуб.