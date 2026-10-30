В Хабаровском крае двое детей погибли, провалившись под лёд вместе с матерью

Двое детей погибли на искусственном водоёме возле жилого комплекса «Твердохлебово» в селе Мирное Хабаровского края. Они провалились под лёд вместе с матерью, женщина выжила. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Работа спасателей на месте гибели детей. Видео © Max / МЧС Хабаровского края

Толщина льда на месте происшествия не превышала одного сантиметра. По предварительным данным ведомства, днём 30 октября семья гуляла возле воды. Первым на лёд выбежал младший ребёнок, следом за ним отправились мать и старший сын. Очевидцы вызвали экстренные службы. Младшего ребёнка вытащил из воды местный житель, старшего извлекли спасатели в гидрокостюмах.

«К сожалению, все усилия спасателей и бригад скорой помощи спасти жизни детей оказались безуспешными», — сообщили в МЧС. К родным погибших детей направили психологов. На месте работают сотрудники следственных органов и полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что девятилетний мальчик утонул во время занятия лечебной физкультурой в Адыгее. Проводивший его мужчина называл себя реабилитологом, однако медицинского образования и необходимых документов у него не было.