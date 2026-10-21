В Кремле анонсировали встречу Путина с главой правительства Китая Ли Цяном

Президент России Владимир Путин 21 октября проведет в Санкт-Петербурге переговоры с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном. О расширении рабочего графика главы государства журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В течение дня президент встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном», — заявил официальный представитель Кремля.

Глава китайского правительства прибыл в Россию для участия в традиционном механизме двустороннего взаимодействия — регулярной встрече глав правительств России и Китая, которая в этом году проходит уже в 31-й раз. Предыдущий раунд консультаций премьер-министров двух государств состоялся в начале ноября прошлого года на территории КНР — в Пекине и Ханчжоу.

Встреча с премьером Госсовета КНР подчёркивает насыщенный внешнеполитический график российского лидера в Северной столице. Ли Цян занимает второй по значимости пост в государственной иерархии Китая и курирует весь блок социально-экономической политики страны, что делает предстоящий диалог ключевым для развития стратегического партнерства Москвы и Пекина.