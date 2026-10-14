В Кремле наградили 89 победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

В Государственном Кремлёвском дворце наградили 89 семей, ставших победителями Всероссийского конкурса «Семья года — 2026». В этом году на участие поступило рекордное количество заявок — более 11,8 тысячи, почти на тысячу больше прошлогоднего показателя.

Победителей определили в шести номинациях, посвящённых многодетным и молодым семьям, сельским жителям, супругам с большим стажем совместной жизни, хранителям традиций и семьям защитников Отечества.

Больше всего наград получили участники номинации «Семья — хранитель традиций» — 21 семья. Ещё 18 победителей отметили за сохранение семейных ценностей в семьях защитников Отечества, 16 — в категории многодетных. По 12 дипломов вручили сельским и «золотым» семьям, а 10 — молодым супругам.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что интерес россиян к конкурсу продолжает расти. По её словам, государство уделяет особое внимание поддержке родителей и созданию условий, при которых молодые люди смогут увереннее принимать решение о рождении детей.

Министр труда Антон Котяков отметил, что за 11 лет существования проекта в нём приняли участие около 50 тысяч семей. Причём половина заявок за всё время проведения конкурса пришлась на последние два года. Глава ведомства также обратил внимание на рост числа многодетных среди победителей, в том числе в номинации «Молодая семья».

В рамках церемонии объявили и результаты конкурса «Семейная столица России». Первыми обладателями этого звания на 2027 год стали Нижний Новгород и Южно-Сахалинск. Организаторы отметили города за создание условий для поддержки семей и укрепления связи между поколениями.

Праздничную программу провели Александр Олешко и Валерия Ланская. Перед гостями выступили Игорь Николаев, Игорь Крутой, Диана Гурцкая, Татьяна Куртукова, арт-группа «Хор Турецкого», театр-студия «Непоседы» и другие артисты.

Ранее Life.ru сообщал о росте числа многодетных семей в России почти на 30% за два года. Такие данные привела Татьяна Голикова, выступая на конкурсе «Семья года — 2026».