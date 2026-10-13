В России зафиксировали почти 30-процентный рост числа многодетных семей

Количество многодетных семей в России за последние два года увеличилось почти на 30%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийском конкурсе «Семья года — 2026».

«За последние два года количество многодетных семей в России возросло практически на 30%», — подчеркнула зампред правительства.

По словам Голиковой, число таких семей уже превысило три миллиона. Новые данные свидетельствуют о продолжении роста, который фиксировался и в предыдущие годы.

Ранее вице-премьер сообщала, что по итогам 2025 года в России насчитывалось более 2,9 миллиона многодетных семей. В них воспитывались около 9,5 миллиона детей.

Поддержка родителей с тремя и более детьми остаётся одним из направлений национального проекта «Семья». Он объединяет программы финансовой помощи, улучшения жилищных условий, охраны материнства и детства.

Ранее Life.ru сообщал, что численность многодетных семей в России за 2025 год выросла до 2,9 миллиона. Тогда Голикова отмечала, что только с начала года показатель увеличился на 8,8%, а количество детей в таких семьях достигло 9,2 миллиона.