В России зафиксирован рост многодетных семей

Численность многодетных семей в России продолжает увеличиваться, показав с начала года рост на 8,8%. О такой положительной динамике сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Уже с начала этого года численность многодетных семей в России увеличилась на 8,8%. Их стало 2,9 миллиона», — сказала Голикова во время объявления номинаций и состава жюри первой национальной премии «Большая семья России». Вице-премьер также добавила, что за этот же период значительно выросло и количество детей, воспитывающихся в таких семьях.

По словам Голиковой, за отчетный период в многодетных семьях стало на 300 тысяч детей больше, а их общее число достигло 9,2 миллиона человек. Озвученная статистика наглядно демонстрирует эффективность мер государственной поддержки, направленных на укрепление института семьи в стране.

