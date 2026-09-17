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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:54

В Кремле ответили на слова Додона о «группе по свержению Лукашенко»

Игорь Додон. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Игорь Додон. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Кремлю ничего не известно о якобы создаваемой в Молдавии парламентской группе «по свержению» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о соответствующем вопрос бывшего молдавского президента Игоря Додона.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правящая Партия действия и солидарности намерена создать в парламенте группу в поддержку Светланы Тихановской и «свержения Лукашенко». Это утверждение принадлежит самому Додону.

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Наталья Афонина
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