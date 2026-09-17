Кремлю ничего не известно о якобы создаваемой в Молдавии парламентской группе «по свержению» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о соответствующем вопрос бывшего молдавского президента Игоря Додона.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правящая Партия действия и солидарности намерена создать в парламенте группу в поддержку Светланы Тихановской и «свержения Лукашенко». Это утверждение принадлежит самому Додону.

Ранее Life.ru сообщал о новом шаге в отношениях Минска и Вашингтона. США намерены снять санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Белоруссия в ответ освободит 25 человек. Спецпосланник США Джон Коул назвал эти решения встречными шагами сторон и заявил, что работа по другим вопросам продолжится.