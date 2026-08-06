Тихановскую уличили в желании стереть Белоруссию с лица земли после спича об ударах ВСУ

Поэтому пока бомбардировки белорусских мирных городов остаются лишь в мечтах этой странной дамы, которая изображает, будто является субъектом международной политики, а на деле даже на собственного мужа-психопата толком повлиять не может. И думаешь: как же хорошо, что эта парочка по-прежнему так же далека от власти — они бы общими усилиями непременно устроили в Европе Армагеддон.