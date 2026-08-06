Тихановскую уличили в желании стереть Белоруссию с лица земли после спича об ударах ВСУ
Журавлёв: Тихановская, будь ее воля, и всю Белоруссию стерла бы с лица земли
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Оппозиционерка Светлана Тихановская, будь ее воля, и всю Белоруссию стерла бы с лица земли. Так депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru прокомментировал её готовность «простить» Украине возможные удары по белорусской земле.
По словам политика, уничтожение Белоруссии — это давняя мечта «спонсоров» Тихановской, однако даже Киев понимает, что затевать войну сразу на два фронта — плохая идея.
Поэтому пока бомбардировки белорусских мирных городов остаются лишь в мечтах этой странной дамы, которая изображает, будто является субъектом международной политики, а на деле даже на собственного мужа-психопата толком повлиять не может. И думаешь: как же хорошо, что эта парочка по-прежнему так же далека от власти — они бы общими усилиями непременно устроили в Европе Армагеддон.
Напомним, ранее Тихановская допустила возможность нанесения ВСУ ударов по маркетплейсам и нефтеперерабатывающим заводам в Белоруссии. Она призвала «относиться к этому с пониманием».
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