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6 августа, 14:59

Тихановскую уличили в желании стереть Белоруссию с лица земли после спича об ударах ВСУ

Журавлёв: Тихановская, будь ее воля, и всю Белоруссию стерла бы с лица земли

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Оппозиционерка Светлана Тихановская, будь ее воля, и всю Белоруссию стерла бы с лица земли. Так депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru прокомментировал её готовность «простить» Украине возможные удары по белорусской земле.

По словам политика, уничтожение Белоруссии — это давняя мечта «спонсоров» Тихановской, однако даже Киев понимает, что затевать войну сразу на два фронта — плохая идея.

Поэтому пока бомбардировки белорусских мирных городов остаются лишь в мечтах этой странной дамы, которая изображает, будто является субъектом международной политики, а на деле даже на собственного мужа-психопата толком повлиять не может. И думаешь: как же хорошо, что эта парочка по-прежнему так же далека от власти — они бы общими усилиями непременно устроили в Европе Армагеддон.

Алексей Журавлев

Депутат Госдумы

Поэтому пока бомбардировки белорусских мирных городов остаются лишь в мечтах этой странной дамы, которая изображает, будто является субъектом международной политики, а на деле даже на собственного мужа-психопата толком повлиять не может. И думаешь: как же хорошо, что эта парочка по-прежнему так же далека от власти — они бы общими усилиями непременно устроили в Европе Армагеддон.
Поэтому пока бомбардировки белорусских мирных городов остаются лишь в мечтах этой странной дамы, которая изображает, будто является субъектом международной политики, а на деле даже на собственного мужа-психопата толком повлиять не может. И думаешь: как же хорошо, что эта парочка по-прежнему так же далека от власти — они бы общими усилиями непременно устроили в Европе Армагеддон.
«Такую же, как все» Тихановскую якобы развернули в польском банке из-за просроченного белорусского пашпарта
«Такую же, как все» Тихановскую якобы развернули в польском банке из-за просроченного белорусского пашпарта

Напомним, ранее Тихановская допустила возможность нанесения ВСУ ударов по маркетплейсам и нефтеперерабатывающим заводам в Белоруссии. Она призвала «относиться к этому с пониманием».

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Александра Вишнякова
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