«Такую же, как все» Тихановскую якобы развернули в польском банке из-за просроченного белорусского пашпарта
Тихановской отказали в открытии счёта в Польше из-за просроченного паспорта
Светлана Тихановская. Обложка © ТАСС / dpa / Britta Pedersen
Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская столкнулась с бюрократическими трудностями при попытке открыть банковский счёт в Польше. Причиной отказа, как она утверждает, стал просроченный белорусский паспорт.
Тихановская заявила, что знает о проблемах со сроками выдачи документов и сама столкнулась с отказом в открытии банковского счёта в Польше после переезда, подчеркнув, что она «такой же человек, как и все».
«Ну, у меня просроченный паспорт белорусский, у меня были литовские документы, и… пошла, отказали. Теперь вот буду пробовать ещё в каком-нибудь», — рассказала Тихановская.
Ранее Светлана Тихановская попросила администрацию США не давить на Украину, Латвию, Литву и Польшу по санкциям против калийных удобродуктов из-за Лукашенко, заявив, что её представители просили не менять политику транзита только ради выгоды властей. Она подчеркнула, что сначала нужно освободить всех политзаключённых, а затем обсуждать смягчение санкций.
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