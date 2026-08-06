«Мы должны понимать»: Тихановская заранее простила ВСУ за возможные удары по Белоруссии в будущем

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская допустила возможность нанесения ВСУ ударов по маркетплейсам и нефтеперерабатывающим заводам в Белоруссии. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

«Мы, конечно, не хотим, чтобы Украина атаковала Белоруссию, даже если это там склад маркетплейса или НПЗ <...> Но Украина защищает свои интересы, мы должны это понимать», — сказала политик.

Ранее Светлана Тихановская попросила администрацию США не давить на Украину, Латвию, Литву и Польшу по вопросу санкций в отношении калийных удобрений. Свою позицию она объяснила тем, что смягчение ограничений возможно только после освобождения всех политзаключённых. Она также утверждает, что Белоруссия при президенте Александре Лукашенко продолжает представлять угрозу соседям из-за размещения российского оружия, поэтому ослаблять давление сейчас нельзя.