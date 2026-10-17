В Кремле проходит последняя в 2026 году церемония развода караулов

На Соборной площади Московского Кремля проходит заключительная в 2026 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Посмотреть на выступление военнослужащих собрались сотни зрителей. Следующий раз увидеть церемониал можно будет только весной 2027 года, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

Сегодняшняя церемония стала 26-й по счёту в этом сезоне. В ней участвуют 56 военнослужащих Службы коменданта Московского Кремля: 42 бойца роты специального караула и 14 всадников Кавалерийского почётного эскорта.

Пеший караул демонстрирует владение оружием и сложные строевые перестроения. Военнослужащие синхронно выполняют фигуры с названиями «квадрат», «лабиринт», «ручей», «часы» и «фейерверк». В руках у них самозарядные карабины Симонова образца 1945 года.

Не менее зрелищная часть программы — выступление конного эскорта. Всадники на лошадях русской верховой, тракененской и ганноверской пород показывают «мельницу», «восьмёрку», «косичку» и другие построения. Во время выступления они также демонстрируют приёмы с кавалерийскими шашками образца 1881 года.

Особую атмосферу создаёт историческая форма участников. Её разработали по образцам обмундирования, созданного к столетию победы над Наполеоном в 1912 году. Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр, исполняющий старинные марши и произведения российских композиторов.