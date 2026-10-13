В Крыму пять муниципалитетов временно останутся без электричества 13 октября

Сразу пять муниципалитетов Крыма временно останутся без электроснабжения во вторник, 13 октября. Ограничения затронут жителей трёх городов и двух районов полуострова.

Причиной масштабных мер называют необходимость проведения планового техобслуживания кабельного хозяйства. Специалисты проведут неотложную ревизию оборудования для стабильного функционирования инфраструктуры.

«Для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения 13 октября отключена подача электроэнергии с 08:00 до 18:00 в городском округе Армянск, городе Красноперекопске, Красноперекопском и Бахчисарайском районах», – заявили в «Крымэнерго».

Кроме того, трудности коснутся и южного берега. С 11:00 до 18:00 без коммунального блага предстоит провести жителям Алупки, где бригады также займутся починкой сетевого хозяйства.

Возобновить снабжение потребителей ресурсом специалисты обещают сразу после завершения технических процедур к вечеру указанного дня.

До этого момента сбои в подаче электроэнергии уже фиксировались на фоне ударов по объектам энергетики региона. 1 октября Life.ru рассказывал, что часть крымских населённых пунктов уже оставалась без электричества после ночной атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты полуострова. Тогда об этом также сообщало госпредприятие «Крымэнерго».