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Опубликовано 5 октября, 06:58

В Кызыле ликвидировали медведя, пробравшегося в парк Гастелло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergey Uryadnikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergey Uryadnikov

Медведя, который оказался на территории Национального парка культуры и отдыха имени Н. Гастелло в Кызыле, ликвидировали. Такое решение приняли из-за угрозы безопасности людей, сообщили в Госкомохотнадзоре Тувы.

К операции привлекли сотрудников правоохранительных органов и охотоведов. Хищника обнаружили с помощью квадрокоптера неподалеку от аттракционов, после чего парк закрыли для посетителей.

О появлении медведя в парке стало известно ранее. Специалисты прибыли на место, чтобы найти зверя и исключить опасность для находившихся поблизости людей.

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Случай произошёл на фоне сложной ситуации с выходами медведей к населенным пунктам в Сибири. В сентябре в отдаленном районе Тувы хищник убил хоккейного тренера Александра Кузьменко, приехавшего из Москвы на отдых.

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Артём Гапоненко
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