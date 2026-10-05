В Кызыле ликвидировали медведя, пробравшегося в парк Гастелло

Медведя, который оказался на территории Национального парка культуры и отдыха имени Н. Гастелло в Кызыле, ликвидировали. Такое решение приняли из-за угрозы безопасности людей, сообщили в Госкомохотнадзоре Тувы.

К операции привлекли сотрудников правоохранительных органов и охотоведов. Хищника обнаружили с помощью квадрокоптера неподалеку от аттракционов, после чего парк закрыли для посетителей.

О появлении медведя в парке стало известно ранее. Специалисты прибыли на место, чтобы найти зверя и исключить опасность для находившихся поблизости людей.

Случай произошёл на фоне сложной ситуации с выходами медведей к населенным пунктам в Сибири. В сентябре в отдаленном районе Тувы хищник убил хоккейного тренера Александра Кузьменко, приехавшего из Москвы на отдых.