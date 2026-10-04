Косолапый явился к ужину: Медведь перепугал гостей ресторана на Красной Поляне
Медведь вышел к ресторану на Красной Поляне и напугал туристов
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Медведь вышел прямо к гостям ресторана «Гури» на Красной Поляне и напугал посетителей. Хищника заметили возле заведения вечером 3 октября, сообщает Mash.
Медведь вышел к ресторану «Гури» на Красной Поляне и напугал туристов. Видео © Telegram / Mash
По словам туристов, встречи с дикими животными на курорте в последнее время участились. Отдыхающие утверждают, что медведи подходят к гостиницам и ресторанам практически каждый вечер, чаще всего в поисках еды.
В самом «Гури» журналистам рассказали, что звери находятся в естественной среде обитания и периодически выходят к туристической инфраструктуре. На крики и громкие разговоры медведи, по словам сотрудников, обычно не реагируют: осматривают мусорные баки, после чего уходят.
Ситуация на горных курортах Сочи действительно обострилась в этом сезоне. В сентябре Life.ru рассказывал, как медведь пробрался в пятизвёздочный отель на Красной Поляне. Хищник зашёл в подсобное помещение, а затем прошёлся по коридорам гостиницы. По данным Сочинского национального парка, только за первые пять месяцев 2026 года зафиксировали около 150 выходов бурых медведей в населённые пункты и на территории горных курортов.
А 28 сентября медвежонок вышел прямо к туристам на прогулочной набережной «Розы Хутор». Тогда животное не проявляло агрессии и остановилось возле кустов, где начало есть траву.
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