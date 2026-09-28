Медвежонок вышел к туристам у прогулочной набережной «Розы Хутор» в Сочи
Медведь вышел к прогулочной набережной курорта «Роза Хутор» в Сочи, где в этот момент находились туристы. Хищник показался людям, но не проявил агрессии и остановился у кустов, где начал есть траву.
Медведь вышел к туристам в Сочи. Видео © Telegram / Baza
Предположительно, это ещё молодой медвежонок. По данным Telegram-канала Baza, неподалёку от него также может находиться мать.
До этого медведь проник в дом, где во время сборов в Сочи жили российские биатлонистки из группы тренера Михаила Шашилова. Животное уже появлялось рядом с базой несколько месяцев назад. Косолапого также периодически замечали в горах неподалёку от места, где команда проводила тренировки.
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