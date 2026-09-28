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Опубликовано 28 сентября, 19:17

Медвежонок вышел к туристам у прогулочной набережной «Розы Хутор» в Сочи

Медведь вышел к прогулочной набережной курорта «Роза Хутор» в Сочи, где в этот момент находились туристы. Хищник показался людям, но не проявил агрессии и остановился у кустов, где начал есть траву.

Медведь вышел к туристам в Сочи. Видео © Telegram / Baza

Предположительно, это ещё молодой медвежонок. По данным Telegram-канала Baza, неподалёку от него также может находиться мать.

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До этого медведь проник в дом, где во время сборов в Сочи жили российские биатлонистки из группы тренера Михаила Шашилова. Животное уже появлялось рядом с базой несколько месяцев назад. Косолапого также периодически замечали в горах неподалёку от места, где команда проводила тренировки.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak

Лия Мурадьян
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