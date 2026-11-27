В Лудзенском районе на востоке Латвии объявили воздушную тревогу. Жители получили уведомления об угрозе через систему мобильного оповещения. Об этом сообщили Национальные вооружённые силы Латвии в социальной сети X.

«Воздушная угроза в Лудзенском районе. Мы сообщим, когда угроза минует», — говорится в сообщении военных.

По данным латвийского общественного СМИ LSM, предупреждение было оранжевого уровня. Оно предусматривает необходимость укрыться в помещении и соблюдать правило двух стен — между человеком и внешней стороной здания должны находиться как минимум две стены.

Позже жители Лудзенского района на востоке Латвии получили уведомление об отмене вероятной воздушной угрозы.

Ранее стало известно, что российско-латвийская граница может оказаться следующей на очереди после эстонских ограничений. Власти Латвии намерены рассмотреть возможность закрытия или сокращения работы пунктов пропуска с Россией. Определиться с дальнейшими действиями правительство республики рассчитывает уже на следующей неделе.