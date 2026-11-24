Российско-латвийская граница может оказаться следующей на очереди после эстонских ограничений. Власти Латвии намерены рассмотреть возможность закрытия или сокращения работы пунктов пропуска с Россией. Определиться с дальнейшими действиями правительство республики рассчитывает уже на следующей неделе, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс.

По словам главы правительства, принимать решение необходимо с учётом нескольких факторов. В частности, латвийские власти собираются оценить последствия возможных ограничений для безопасности страны и перемещения людей между соседними государствами. Свою оценку ситуации должны представить Министерство иностранных дел и Министерство сообщений.

Кулбергс подчеркнул, что вопрос требует согласованной позиции государственных ведомств. Речь идёт не только о контроле на восточной границе, но и о том, как изменятся маршруты пересечения границы после введения ограничений в соседней Эстонии.

Возможные последствия такого шага уже обозначили латвийские пограничники. Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предупредил, что после прекращения работы эстонских КПП часть путешественников и транспортных потоков может перенаправиться на латвийское направление. Это создаст дополнительную нагрузку на действующие пункты пропуска и приведёт к очередям.

Ранее Life.ru сообщал, что Эстония решила закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Ограничения затронут пять переходов и, по планам Таллина, будут действовать как минимум полгода.