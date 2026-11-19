На российско-латвийской границе в Псковской области образовалась очередь из более чем 100 грузовых автомобилей. Фуры ожидают выезда из России через международный автомобильный пункт пропуска «Убылинка». Причиной скопления транспорта в Федеральной таможенной службе назвали неритмичный приём машин латвийской стороной.

По данным Северо-Западного таможенного управления ФТС, на 19 ноября среднее количество грузовиков, ожидающих выезда, превышает 100 единиц. При этом ситуация на границе заметно ухудшилась по сравнению с началом месяца.

«Основной причиной сложившейся ситуации является неритмичный приём транспортных средств сопредельной латвийской стороной», — сообщили в ведомстве.

Таможенники уточнили, что количество автомобилей, принимаемых Латвией, сократилось на 25% по сравнению с первой декадой ноября. Это приводит к накоплению транспорта на российской стороне границы.

В ФТС предупредили, что ситуация может осложниться из-за действующих ограничений на границах Белоруссии с государствами Евросоюза. В результате дополнительные очереди способны возникнуть и перед другими российскими пунктами пропуска.

Перевозчиков призвали учитывать возможные задержки при планировании международных маршрутов. Сколько времени водителям приходится ожидать пересечения границы, в ведомстве не уточнили.