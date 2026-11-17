Пропускная способность эстонских пунктов на границе с Россией снижается, при этом значительного роста очередей за последние две недели нет. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ), назвав ситуацию «стабильно напряжённой».

Через Ивангород с 26 октября по 1 ноября прошли около 5 тысяч человек в обоих направлениях. Для сравнения: за неделю с 31 августа по 6 сентября — более 12 тысяч. Таким образом, число пересечений на этом участке сократилось более чем вдвое.

Существующие очереди в СЗТУ связывают с усиленным досмотром и сокращённым графиком работы эстонской стороны. Сейчас сопредельные автомобильные пункты пропуска открыты с 08:00 до 20:00 мск. Через Нарву — Ивангород границу можно пересечь только пешком: автомобильная часть российского перехода закрыта на реконструкцию.

На переходах Шумилкино и Куничина Гора эстонская сторона, по данным управления, по-прежнему принимает грузовики неравномерно. С начала 2026 года через российско-эстонский участок границы проследовали около 600 тысяч человек, за весь 2025 год — более миллиона.

Изменилось и соотношение направлений: теперь, по данным СЗТУ, въезжающих в Россию больше, чем выезжающих. Годом ранее наблюдалась обратная картина. Таможенники просят учитывать при планировании поездок возможное закрытие переходов с 1 декабря.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о намерении закрыть погранпункты с Россией с этой даты. В официальном сообщении эстонского внешнеполитического ведомства мера также описана как план правительства.