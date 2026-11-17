Граница Эстонии с Россией может закрыться с вероятностью 99% — если не 1 декабря, то в ближайшее время. Такой прогноз НСН дал сопредседатель движения межнационального согласия в Эстонии, основатель Прибалтийского землячества «Вместе» Олег Иванов. По его мнению, решение фактически уже принято.

Иванов связал возможное закрытие с подготовкой к войне, которую, как он утверждает, Великобритания синхронизирует с прибалтийскими странами. Он также заявил, что европейцы пытаются «торпедировать» переговоры России и Украины, и привёл в пример удар по Крымскому мосту как шаг к эскалации.

«Мой прогноз в том, что в ближайшее время со стороны Прибалтики будет военная провокация в отношении России. Как раз на фоне этого логичным выглядит закрытие границ», — приводит издание слова Иванова. За этим, считает он, может последовать разрыв дипломатических отношений.

По его словам, экономика Эстонии пострадает, но об этом никто не задумывается. Иванов утверждает, что страна принимает бюджет с дефицитом почти в два миллиарда евро, а курс на разрыв отношений с Россией поддерживают «британцы через своих агентов в руководстве стран Балтии».

Отдельно он говорит о списках «неблагонадёжных» граждан России, которым будут создавать технические проблемы для визитов, обслуживания недвижимости и платежей. Это, по его мнению, угрожает прежде всего россиянам и белорусам, у которых есть собственность в Эстонии.

Напомним, ранее Эстония объявила о закрытии границы с Россией с 1 декабря, назвав причиной предполагаемую диверсию против местного оборонного предприятия. Полиция задержала восьмерых человек — все они граждане Латвии, однако эстонские власти утверждают, что подозреваемые якобы работали на спецслужбы РФ.