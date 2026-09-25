В Латвии отстранили сотрудников избиркомов после поездок в Россию и Белоруссию

В Латвии за неделю до парламентских выборов от работы на избирательных участках отстранили ряд сотрудников после проверки Службы государственной безопасности. Одним из выявленных факторов риска стали поездки в Россию и Белоруссию, сообщает Sputnik Латвия.

Всего спецслужба проверила около шести тысяч человек, которых планировали привлечь к работе на участках. После этого нескольким самоуправлениям пришлось в срочном порядке искать замену части сотрудников.

Латвийская Служба госбезопасности подтвердила, что среди обстоятельств, на которые она обращала внимание, были поездки в Россию и Белоруссию после февраля 2022 года. Проверки затронули работников участков по всей стране.

Замены пришлось проводить незадолго до голосования. При этом Центральная избирательная комиссия Латвии заявила, что у участков есть кадровый резерв и информации о проблемах с их комплектованием нет.

Выборы в 15-й Сейм Латвии состоятся 3 октября. Участки в день голосования будут работать с 08:00 до 20:00.

Ранее Life.ru писал о проверках россиян возле посольства РФ в Латвии во время выборов в Госдуму. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что латвийская полиция проверяла документы у приходивших голосовать граждан РФ.