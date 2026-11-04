Беспилотник, предположительно упавший в Балвском крае Латвии в ночь на 3 ноября, мог принадлежать Вооружённым силам Украины. Такую версию озвучил советник латвийских вооружённых сил Роберт Скрауч, сообщает агентство LETA.

По предварительной оценке военных, беспилотник по внешним признакам напоминал аппараты, используемые украинской армией. Однако подтвердить его тип и принадлежность можно будет только после обнаружения и изучения обломков.

Во время инцидента в Балвском и Лудзенском краях объявили предупреждение об угрозе воздушному пространству. Для идентификации объекта задействовали беспилотники-перехватчики и истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования стран Балтии.

Тревогу объявили вскоре после полуночи и отменили в 00:35. По предварительным данным, неизвестный летательный аппарат мог упасть на территории Балвского края без внешнего воздействия.

Ранее Life.ru сообщал, что 3 ноября Латвия подняла истребители НАТО после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве. Воздушную тревогу объявили в Балвском и Лудзенском краях. Военные предположили, что аппарат мог упасть на территории страны, однако первоначально не смогли установить его происхождение.