В Ленинградской области 61-летняя жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после попытки продать принадлежавший её сыну арбалет за 120 тысяч рублей. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в оперативном мероприятии.

По данным «Mash на Мойке», сын женщины находится за границей. Пока его не было дома, петербурженка решила продать арбалет, который больше не использовался. Для передачи оружия она договорилась встретиться с покупателем неподалёку от железнодорожной станции Лесколово.

Однако предполагаемая сделка проходила под контролем силовиков. В операции участвовали сотрудники полиции, бойцы ОМОНа и операторы беспилотников. После встречи с покупателем женщину задержали.

Изъятый арбалет направили на исследование. По предварительным данным, сила натяжения его тетивы достигает 76 килограммов. Такие характеристики позволяют отнести устройство к метательному оружию, незаконный сбыт которого влечёт уголовную ответственность.

В отношении петербурженки возбудили уголовное дело о незаконном сбыте метательного оружия. Санкция соответствующей статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

При этом отправлять женщину под стражу не стали. После проведения необходимых процессуальных действий её отпустили под обязательство о явке. Расследование продолжается.