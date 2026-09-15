Неизвестный выстрелил в кота из арбалета в Пермском крае

В Березниках Пермского края неизвестный, предположительно, выстрелил в домашнего кота из арбалета. Питомец вернулся с прогулки со стрелой в лапе и теперь хромает, сообщается в местных пабликах.

По словам хозяина, животное ушло гулять самостоятельно, а домой пришло уже раненым. Кто мог выстрелить в кота и при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. Владелец рассказал, что вечером ветеринарные клиники уже не работали, поэтому стрелу пришлось извлекать самостоятельно.

«Рядом с нами находится неадекватный человек, который опасен не только для животных, но и для людей», — написал хозяин питомца.

Официальной информации о проверке по факту произошедшего пока нет.

Несколькими днями ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели 12-летней хаски. По данным Life.ru, мужчина догнал выбежавшую с участка собаку на машине, совершил на неё наезд, а затем добил животное.