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Опубликовано 15 сентября, 15:34

Неизвестный выстрелил в кота из арбалета в Пермском крае

Обложка © VK / Чёрный список Березники

Обложка © VK / Чёрный список Березники

В Березниках Пермского края неизвестный, предположительно, выстрелил в домашнего кота из арбалета. Питомец вернулся с прогулки со стрелой в лапе и теперь хромает, сообщается в местных пабликах.

По словам хозяина, животное ушло гулять самостоятельно, а домой пришло уже раненым. Кто мог выстрелить в кота и при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. Владелец рассказал, что вечером ветеринарные клиники уже не работали, поэтому стрелу пришлось извлекать самостоятельно.

«Рядом с нами находится неадекватный человек, который опасен не только для животных, но и для людей», — написал хозяин питомца.

Официальной информации о проверке по факту произошедшего пока нет.

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Больше новостей о необычных и тревожных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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