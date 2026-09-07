Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 17:24

В Ленобласти завершили расследование дела о гибели 22-летней девушки в Мурино

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Расследование дела о гибели 22-летней Ксении Шеренговской в Мурино завершено спустя более пяти лет. Её тело нашли 25 января 2021 года возле многоэтажного дома.

Девушка жила в Мурино вместе с возлюбленным Алексеем Павловским. Сейчас он проходит по делу в качестве подозреваемого. 10 сентября материалы рассмотрит Всеволожский городской суд.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Передрука, следствие затянулось из-за большого количества экспертиз и следственных экспериментов. Среди них были комплексные психиатрические и психологические исследования.

«Дело никогда не прекращалось, следствие шло долго, так как был проведён большой объём работ, это различные комплексные экспертизы, включая психиатрическую и психологическую, и следственные эксперименты, в ходе которых устанавливалось, что именно произошло в ту ночь. Дело представляет собой десятки томов», — приводит слова адвоката RT.

Защита Павловского с предъявленными обвинениями не согласна. Представитель подозреваемого заявила, что сторона будет добиваться оправдательного приговора.

Первоначально следствие рассматривало версию о самоубийстве девушки. Однако после изучения записей с камер видеонаблюдения расследование получило новое направление. На кадрах, как утверждается, Павловский избивает Шеренговскую примерно за полчаса до её смерти. Теперь обстоятельства произошедшего предстоит установить суду.

В Тюмени бомж зарезал собутыльника и его даму, оставив тела гнить в квартире
В Тюмени бомж зарезал собутыльника и его даму, оставив тела гнить в квартире

Ранее Life.ru рассказывал об убийстве 26-летнего трансгендера* в Мурино. Мужчину приговорили к 11 годам колонии после того, как он в состоянии сильного алкогольного опьянения до смерти избил знакомого в своей квартире. Погибшему было нанесено более 19 ударов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar