В Ленобласти завершили расследование дела о гибели 22-летней девушки в Мурино

Расследование дела о гибели 22-летней Ксении Шеренговской в Мурино завершено спустя более пяти лет. Её тело нашли 25 января 2021 года возле многоэтажного дома.

Девушка жила в Мурино вместе с возлюбленным Алексеем Павловским. Сейчас он проходит по делу в качестве подозреваемого. 10 сентября материалы рассмотрит Всеволожский городской суд.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Передрука, следствие затянулось из-за большого количества экспертиз и следственных экспериментов. Среди них были комплексные психиатрические и психологические исследования.

«Дело никогда не прекращалось, следствие шло долго, так как был проведён большой объём работ, это различные комплексные экспертизы, включая психиатрическую и психологическую, и следственные эксперименты, в ходе которых устанавливалось, что именно произошло в ту ночь. Дело представляет собой десятки томов», — приводит слова адвоката RT.

Защита Павловского с предъявленными обвинениями не согласна. Представитель подозреваемого заявила, что сторона будет добиваться оправдательного приговора.

Первоначально следствие рассматривало версию о самоубийстве девушки. Однако после изучения записей с камер видеонаблюдения расследование получило новое направление. На кадрах, как утверждается, Павловский избивает Шеренговскую примерно за полчаса до её смерти. Теперь обстоятельства произошедшего предстоит установить суду.

Ранее Life.ru рассказывал об убийстве 26-летнего трансгендера* в Мурино. Мужчину приговорили к 11 годам колонии после того, как он в состоянии сильного алкогольного опьянения до смерти избил знакомого в своей квартире. Погибшему было нанесено более 19 ударов.

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