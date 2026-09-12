В лидера «Национального объединения» Франции Барделлу бросили чеснок

Лидера французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу забросали чесноком во время встречи с жителями на ярмарке. Инцидент произошёл в коммуне Бокруассан на востоке Франции, сообщает телеканал TF1.

На кадрах с места видно, как несколько зубчиков чеснока попали политику в голову. После этого охрана быстро закрыла Барделлу от толпы. Затем сотрудники безопасности раскрыли над ним несколько зонтов, чтобы защитить политика от новых бросков.

В Жордана Барделлу бросили чеснок. Видео © X / MAGALI ROBIN

«Спасибо фермерам, экспонентам и посетителям, которые оживляют ярмарку», — написал политик после встречи.

Партию «Национальное объединение» на выборах президента Франции в 2027 году намерена представлять Марин Ле Пен. Сейчас она возглавляет парламентскую фракцию политической силы.

Похожий инцидент ранее произошёл в парламенте Косова. Во время выступления лидера правящего движения «Самоопределение» Альбина Курти депутат от оппозиции начала бросать в него яйца. После этого однопартийцы Курти подошли к трибуне и попытались закрыть своего лидера. Заседание парламента пришлось прервать.