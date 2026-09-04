В Лос-Анджелесе подкастера задержали за угрозы Трампу и киберпреследование

В Лос-Анджелесе задержали 40-летнего подкастера Бенджамина Азарию Саутворта, которого федеральные власти обвиняют в угрозах убийством президенту США Дональду Трампу. Мужчина несколько месяцев публиковал в интернете материалы с призывами расправиться с республиканцем, а затем переключился на семью его бывшего личного адвоката. Об этом сообщает прокуратура Центрального округа Калифорнии.

«Сегодня рано утром ФБР и партнёры арестовали Бенджамина Азариа Саутворта в Лос-Анджелесе — после того, как федеральное большое жюри предъявило ему обвинение в предполагаемых угрозах убийства президента Трампа и его адвоката Джея Секулова. Подобные смертельные угрозы столь же отвратительны, сколь и преступны — виновные будут привлечены к ответственности ФБР и правоохранительными органами», — пишет директор ФБР Кэш Патель.

Поводом для одного из основных обвинений стала публикация в соцсетях от 7 апреля. В ролике Саутворт говорил, что выступал за казнь Трампа, после чего призвал убить президента. До этого он размещал аналогичные материалы на YouTube, TikTok и собственном сайте. История с адвокатом развивалась отдельно. В январе Саутворт опубликовал в TikTok домашний адрес юриста, ранее представлявшего интересы Трампа, а также фотографии мужчины и его дома. К публикации он добавил фразу «No peace for traitors» — «Предателям не будет покоя».

После этого Саутворт начал преследовать родственников адвоката. Его сыну он отправлял оскорбительные сообщения и оставлял их на голосовой почте, а жене звонил с целью добиться контакта и продолжить давление. Эти эпизоды легли в основу обвинений в киберпреследовании и телефонных домогательствах. Федеральное большое жюри утвердило обвинительное заключение 2 сентября. Саутворту предъявили три обвинения: в угрозе президенту, киберпреследовании и телефонных звонках с целью преследования через межштатную связь.

Прокуратура Центрального округа Калифорнии сообщила, что расследованием занимаются Секретная служба США и ФБР. По каждому из двух первых обвинений Саутворту в случае признания виновным может грозить до пяти лет федеральной тюрьмы. Максимальное наказание за телефонные домогательства составляет два года. Обвинительное заключение содержит лишь утверждения обвинения.

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