Пентагон расследует возможную гибель военнослужащих из-за вакцин от COVID-19

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший и глава Пентагона Пит Хегсет намерены выяснить, могли ли обязательные прививки от COVID-19 быть связаны со смертями американских военнослужащих. Об этом сообщает Politico со ссылкой на показания военного врача Терезы Лонг.

По словам Лонг, она изучает 2544 сообщения о предполагаемых смертях военных после вакцинации. Речь идёт о случаях, которые пока не получили подтверждения.

«Военный врач заявила в федеральном суде Вирджинии, что сотрудничает с министром здравоохранения Робертом Кеннеди — младшим и министром обороны Питом Хегсетом с целью расследовать, умирали ли военнослужащие от вакцин против COVID-19 после того, как президент Джо Байден в 2021 году обязал военнослужащих пройти вакцинацию», — сказано в публикации. Лонг рассчитывает завершить работу в течение года.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сделал скандальное заявление о происхождении коронавируса. В своей соцсети X он прокомментировал публикацию о финансировании США Уханьского института вирусологии, напрямую возложив ответственность за пандемию на Агентство по международному развитию США (USAID).