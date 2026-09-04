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Опубликовано 4 сентября, 01:43

Пентагон расследует возможную гибель военнослужащих из-за вакцин от COVID-19

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pedro7merino

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pedro7merino

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший и глава Пентагона Пит Хегсет намерены выяснить, могли ли обязательные прививки от COVID-19 быть связаны со смертями американских военнослужащих. Об этом сообщает Politico со ссылкой на показания военного врача Терезы Лонг.

По словам Лонг, она изучает 2544 сообщения о предполагаемых смертях военных после вакцинации. Речь идёт о случаях, которые пока не получили подтверждения.

«Военный врач заявила в федеральном суде Вирджинии, что сотрудничает с министром здравоохранения Робертом Кеннеди — младшим и министром обороны Питом Хегсетом с целью расследовать, умирали ли военнослужащие от вакцин против COVID-19 после того, как президент Джо Байден в 2021 году обязал военнослужащих пройти вакцинацию», — сказано в публикации. Лонг рассчитывает завершить работу в течение года.

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Виталий Приходько
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