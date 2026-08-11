Дмитриев: Фаучи мог знать о связи COVID-вакцин с выкидышами у беременных

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения из переписки бывшего главного эпидемиолога США Энтони Фаучи о вакцинации беременных от COVID-19. Материалы опубликовали сенаторы Рон Джонсон и Рэнд Пол.

«Это верхушка айсберга», — говорится на опубликованной Дмитриевым картинке в соцсети X.

Сенаторы обнародовали переписку Фаучи с бывшей главой Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски и экс-главным санитарным врачом страны Вивеком Мурти. Разговор состоялся 25–26 января 2021 года, сообщает офис Джонсона.

Фаучи допустил теоретическую возможность связи высокой температуры и выраженной иммунной реакции после второй дозы COVID-вакцины с выкидышем в первом триместре. При этом он не приводил данные о таких случаях. В той же переписке Фаучи отметил, что более 10 тыс. беременных уже прошли вакцинацию без зарегистрированных проблем.

Опубликованные сообщения относятся к периоду, когда специалисты располагали ограниченным объёмом данных о вакцинации беременных. Сама переписка не доказывает причинную связь между прививкой и выкидышами.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сейчас указывают, что исследования с участием более миллиона беременных не выявили повышенного риска выкидыша, преждевременных родов, мертворождения или врождённых нарушений после вакцинации от COVID-19.

Ранее покинувшая пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард заявила об исследованиях коронавирусов летучих мышей в китайском Ухане. Она утверждала, что учёные занимались модификацией вирусов при финансовой поддержке из США. Габбард обвинила Энтони Фаучи в сокрытии сведений о таких работах и их возможной связи с происхождением COVID-19. Она также призвала раскрыть американскому обществу все материалы об исследованиях. В первые годы пандемии вопрос о происхождении коронавируса оставался предметом дискуссий среди политиков и специалистов.