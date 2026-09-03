Опасный инцидент произошёл у подъезда ЖК «Томилино Парк» в Люберцах. В коляску с грудным ребёнком с верхних этажей упала бутылка с водой. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В Люберцах бутылка, сброшенная с высоты, упала в коляску с младенцем. Видео © VK / ЖК Люберцы | Новости

Камера наблюдения зафиксировала момент происшествия. На записи две женщины находятся возле подъезда, одна из них держит маленького ребёнка, когда в стоящую рядом коляску внезапно падает бутылка. По словам местных жителей, предмет был сброшен с высоты неизвестным человеком. Ребёнок в момент случившегося находился рядом с коляской и едва не пострадал.

Жильцы утверждают, что это не первый подобный случай в доме. По их словам, с верхних этажей уже неоднократно летели различные предметы. Среди выброшенного, как рассказали жители, были бутылки с водой и пепельницы. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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