В Люберцах пропал 10-летний мальчик
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Десятилетний мальчик пропал в посёлке Мирный городского округа Люберцы Московской области. Информация о поисках появилась в материалах поисково-спасательного отряда «Спас Град».
По данным волонтёров, ребёнок пропал 22 ноября. Его рост составляет около 134 сантиметров, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза светло-карие.
В день исчезновения мальчик был одет в тёмно-синюю куртку, синюю шею-повязку (снуд), чёрную кофту, чёрные спортивные штаны и чёрные ботинки. Поисковики просят всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, связаться с оперативным дежурным отряда «Спас Град» по телефону 8 (495) 999-71-12.
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