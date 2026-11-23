Десятилетний мальчик пропал в посёлке Мирный городского округа Люберцы Московской области. Информация о поисках появилась в материалах поисково-спасательного отряда «Спас Град».

По данным волонтёров, ребёнок пропал 22 ноября. Его рост составляет около 134 сантиметров, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза светло-карие.

В день исчезновения мальчик был одет в тёмно-синюю куртку, синюю шею-повязку (снуд), чёрную кофту, чёрные спортивные штаны и чёрные ботинки. Поисковики просят всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, связаться с оперативным дежурным отряда «Спас Град» по телефону 8 (495) 999-71-12.