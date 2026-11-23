На популярном тайском курорте Пхукет бесследно пропал 74-летний турист из России. Мужчина утром 22 ноября вышел из жилого комплекса в районе Равай и больше не возвращался. При себе у него не оказалось мобильного телефона, поэтому связаться с ним невозможно. К поискам подключились туристическая полиция и местные волонтёры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию провинции.

Россиянин проживал в кондоминиуме Boat Pattana на улице Найхан. Около восьми утра по местному времени он покинул здание, после чего его следы затерялись. По состоянию на утро 23 ноября местонахождение мужчины оставалось неизвестным.

Человек, обратившийся в полицию с заявлением о пропаже, рассказал, что пожилой россиянин не страдает хроническими заболеваниями, не курит и не употребляет алкоголь. Что могло произойти с ним после выхода из дома, пока установить не удалось.

Власти Пхукета распространили приметы пропавшего. Его рост составляет 184 сантиметра, вес — около 75 килограммов. У мужчины седые волосы и серо-зелёные глаза. В последний раз на нём были белая рубашка с длинными рукавами, кремовые джинсы и серо-чёрная обувь.

Полицейские обратились к жителям районов Равай и Найхан, а также сотрудникам гостиниц, ресторанов и туристических компаний с просьбой помочь в поисках. Всех, кто видел мужчину или располагает сведениями о его местонахождении, просят связаться с туристической полицией Таиланда по номеру 1155.

К выяснению обстоятельств исчезновения подключились и российские дипломаты. Как сообщил генконсул России на Пхукете Егор Иванов, сотрудники диппредставительства проверяют информацию о случившемся, хотя официальных обращений по поводу пропажи туриста к ним не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал о загадочном исчезновении российского покериста Егора Родионова на Пхукете. Перед пропажей 33-летний мужчина позвонил другу, сообщил, что рядом с ним находятся посторонние люди, и пообещал перезвонить. После этого связь с ним оборвалась.