Российская пенсионерка потеряла память и не может вспомнить, как оказалась во Вьетнаме и где теперь живёт. Пожилую женщину обнаружили полицейские на западе курортного города Нячанг. Как сообщает Telegram-канал Baza, она представилась Лидией Васильевной Упоровой, однако найти её родственников пока не удалось.

Из-за возраста и проблем со здоровьем россиянка практически ничего не помнит о своей семье. Она не может назвать нынешний адрес и объяснить, каким образом приехала во Вьетнам.

Местные жители и полицейские пытаются помочь пенсионерке восстановить воспоминания. Женщину возят по окрестностям Нячанга в надежде, что знакомые улицы, дома или другие ориентиры помогут ей вспомнить, где она остановилась. Однако пока эти попытки не принесли результата.

К поискам близких подключились волонтёры. Они также добиваются временного размещения россиянки в социальном центре, чтобы женщина не осталась без присмотра и необходимой помощи. По информации местного сообщества Нячанга, пенсионерка находится под опекой полиции, которая обеспечивает её питанием и уходом. Жителей города призывают распространять сведения о женщине, чтобы установить её личность и найти родственников.