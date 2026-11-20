В Санкт-Петербурге разыскивают 17-летнюю школьницу, которая исчезла после общения с женатым мигрантом из Туркменистана. По информации Baza, незадолго до пропажи девушка кардинально сменила имидж: начала собирать волосы, перешла на темную одежду и перестала пользоваться косметикой.

Родственники рассказали, что в последние месяцы поведение подростка резко изменилось. Она стала замкнутой, начала прогуливать школу и много времени проводила в переписках с неизвестным. Позже выяснилось, что ее собеседником был 28-летний гражданин Туркменистана. На тот момент у мужчины уже была гражданская супруга и двое детей.

Кроме того, иностранца задержали за нарушение миграционного законодательства и готовили к депортации. Однако это не помешало ему продолжить общение с несовершеннолетней. Мужчине удалось сбежать из центра временного содержания, а вскоре после этого пропала и школьница.

Перед исчезновением девушка удалила свои аккаунты в соцсетях, избавилась от сим-карты и забрала с собой домашних кроликов. Записку она не оставила. Близкие опасаются, что школьница находилась под влиянием иностранца и сбежала вместе с ним.